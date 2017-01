Erinnerungen an Kyrill: Vor zehn Jahren hat der Orkan über Oberfranken gewütet

Sturmtief Egon hat vergangene Woche in Oberfranken den Straßen- und Schienenverkehr zum Erliegen gebracht. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometern war Egon etwas schwächer als Orkan Kyrill vor genau zehn Jahren.

Die Wälder in Oberfranken hatten damals gewaltig gelitten, ganze Schneisen hat Kyrill im Frankenwald und im Fichtelgebirge geschlagen. 50.000 Kubikmeter Holz waren in den Kulmbacher Forsten umgebrochen, sogar 70 Kubikmeter Holz waren es im Kronacher Land.

Wochenlang war der Spaziergang durch die Wälder eine Gefahr. Monatelang haben die Waldbesitzer aufgeräumt, oft unter großen Gefahren, weil die kreuz und quer liegenden Stämme wie Mikadostäbe ineinander verkantet waren.

Heute haben die Forstämter größtenteils mit Mischwäldern wieder aufgeforstet.