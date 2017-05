Erlanger lehnen Gartenschau ab: So reagiert Scharf

Erlangen (dpa/lby) – Nachdem auch die Bürger von Erlangen gegen eine Landesgartenschau in ihrer Stadt gestimmt haben, will Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) die Auswahl der Austragungsorte überarbeiten. «Ich werde dem Ministerrat Vorschläge für ein neues Verfahren bei der Bewerbung für Gartenschauen vorlegen, bei denen eine intensive Bürgerbeteiligung wesentliches Bewertungskriterium sein wird», sagte sie laut Mitteilung vom Montag.

In Erlangen hatten sich am Sonntag knapp 70 Prozent gegen die Austragung der Landesgartenschau im Jahr 2024 ausgesprochen. Im vergangenen Jahr hatten schon die Bürger von Traunstein gegen die Landesgartenschau 2022 in ihrer Stadt gestimmt – es war das erste Mal in der 36-jährigen Geschichte der weiß-blauen Gartenschauen, dass die Bevölkerung die Veranstaltung verhindert hat.

Ein solch umfangreiches Projekt wie eine Landesgartenschau könne nur mit Unterstützung der Bürger erfolgreich umgesetzt werden, betonte Scharf. Die Landesgartenschau 2024 werde nun neu ausgeschrieben.