Ermittlung gegen Amokwaffen-Verkäufer kommen voran

München (dpa/lby) – Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Waffenlieferanten für den Amoklauf von München kommen voran. Das Verfahren könne in absehbarer Zeit, «voraussichtlich innerhalb weniger Wochen», abgeschlossen werden, sagte die zuständige Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann der Deutschen Presse-Agentur in München. Der 31-Jährige war im August in der Nähe des hessischen Marburg festgenommen worden. Das Verfahren wurde dann an die Anklagebehörde in München abgegeben. Dem Mann wird unter anderem fahrlässige Tötung in neun Fällen vorgeworfen.

Der 18 Jahre alte Amokläufer soll sich die Waffe im sogenannten Darknet besorgt haben, einem anonymen Teil des Internets. Dort suchte er den Ermittlungen zufolge gezielt nach einer Glock-Pistole und 250 Schuss Munition.

Er hatte am 22. Juli am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München neun Menschen erschossen sich dann selbst gerichtet. Fast 60 Mal feuerte er – die Ermittler fanden später 57 Patronenhülsen, die der Tatwaffe zugeordnet werden konnten.