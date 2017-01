Ermittlungen gegen Käufer von Kago-Schloss bei Nürnberg

Nürnberg/Postbauer-Heng (dpa/lby) – Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Käufer des Kago-Schlosses nahe Nürnberg eingeleitet. Es gehe um den Verdacht des versuchten Betrugs, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Eine Immobiliengesellschaft aus München hatte das Villenanwesen des früheren Kaminofenbauers Karl-Heinz Kago in Postbauer-Heng in der Oberpfalz Ende August für fünf Millionen Euro ersteigert. Bis auf eine Sicherheitsleistung hat der Käufer bis jetzt jedoch nicht bezahlt.

Nun könnte das sogenannte Kago-Schloss erneut zwangsversteigert werden. Eine Gläubigerbank hat laut dem Sender einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Bank habe Forderungen in Höhe von zwei Millionen Euro gegen den Käufer. Falls das Anwesen erneut unter den Hammer kommt, wäre es bereits der dritte Versteigerungstermin. Die herrschaftliche Villa mit großem Park war einst Residenz von Kago, dessen Ofenbaufirma im Jahr 2010 Insolvenz anmelden musste. Der Verkehrswert des Anwesens war bei der Auktion im August mit zehn Millionen Euro angegeben worden.