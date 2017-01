Nach dem Brand in einem Bordell in Bamberg ermittelt die Polizei auch im Rotlichtmilieue und prüft Zwistigkeiten unter Konkurrenten in der Szene. Noch will die oberfränkische Polizei keine Details veröffentlichen – aus ermittlungstaktischen Gründen wie es heißt. Fest steht, dass nach einem Brandanschlag am Samstag zwei Wohnungen in dem Bordell im Bamberger Hafengebiet ausgebrannt sind – der Schaden liegt bei 60.000 Euro – verletzt wurde niemand.