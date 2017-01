Ein Streit beim Schneeschaufeln ist schnell beieinander. Der eine schiebt her, der andere wieder hin und in Hof zum Beispiel ermittelt jetzt die Polizei zwischen einem 56-jährigen Mann und seinen 75 Jahre alten Nachbarn. Der eine hatte den Schnee vor das Auto des anderen geschoben. Der schob wieder zurück, in die Einfahrt des Nachbarn. Die beiden Herren riefen die Polizei und haben sich gegenseitig wegen Nötigung angezeigt.