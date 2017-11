Ermittlungserfolg der Polizei: Serie von Sportheimeinbrüchen in der Region geklärt

Gerade einmal 19 Jahre jung, aber schon so einiges auf dem Kerbholz. Die Polizeien Bayreuth-Land, Kulmbach, Stadtsteinach und Pegnitz haben in Zusammenarbeit vier 19-Jährige ermittelt, die in den vergangenen Monaten an rund 30 Einbrüchen beteiligt gewesen sein sollen. Das teillt das Polizeipräsidium mit. Die jungen Leute stahlen Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Sie hatten es insbesondere auf Sportheime abgesehen und richteten dabei einen Sachschaden von mindestens 25.000 Euro an. Ein 19-jähriges Mädchen kam Ende Oktober zur Polizei und beschuldigte zwei gleichaltrige Männer, die mutmaßlichen Haupttäter, der Einbrüche. Sie galt aber selbst als Mittäterin. Eine weitere, ebenfalls 19 Jahre alte, Frau aus dem Landkreis Kulmbach war zwar nicht unmittelbar an den Einbrüchen beteiligt, macht sich aber trotzdem strafbar, weil sie das Diebesgut bei sich daheim versteckte. Die beiden Haupttäter hätten durch die Beutezüge ihren Lebensunterhalt finanziert, heißt es in der Mitteilung. Sie verkauften das Diebesgut übers Internet. Die beiden Haupttäter sollen auch für Benzin- und Dieseldiebstähle und Einbrüche in Baucontainer verantwortlich sein.

Das waren die Tatorte: