Erneut fast sommerlicher Tag in weiten Teilen Bayerns

München (dpa/lby) – Viel Sonnenschein und Höchstwerte von verbreitet mehr als 20 Grad haben auch am Samstag vielerorts in Bayern für frühsommerliche Gefühle gesorgt. Am wärmsten war es in Rosenheim, wo am Nachmittag 24 Grad registriert wurden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in München mitteilte. Auch in Simbach am Inn und in Bamberg war es mit 23 Grad ungewöhnlich warm, 22 Grad gab es in München und Nürnberg. Am Freitag waren im unterfränkischen Kitzingen sogar 25,6 Grad gemessen worden – ein sommerlicher Wert mitten im Frühling.

Allerdings trübten am Samstag mancherorts Wolken das Bild. So war es etwa in Kempten bei wolkenverhangenem Himmel deutlich kühler, dort wurden gerade einmal 13 Grad registriert. Bis zur Wochenmitte soll es im Freistaat unbeständiger und auch Schritt für Schritt kühler werden. «Das hohe Niveau ist Anfang April nicht zu halten», sagte der Meteorologe. Am Mittwoch sind dann nur noch Höchstwerte von 15 Grad möglich.