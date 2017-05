Erneut Fliegerbombe in Regensburg gefunden

Regensburg (dpa/lby) – Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist im Regensburger Stadtteil Schwabelweis gefunden worden. Der Sprengkörper, ein Zehn-Zentner-Bombe, sei am Freitag bei Bauarbeiten entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Entschärfung sollte noch im Laufe des Tages erfolgen. Inwieweit dazu Evakuierungsmaßnahmen erforderlich sind und wie viele Einwohner betroffen sein werden, war zunächst unklar. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Regensburg entdeckt.