Erneut Rekord bei Zahl der offenen Stellen

Nürnberg (dpa/lby) – Die Zahl der offenen Stellen im Freistaat ist im Mai erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. «Die Einstellungsbereitschaft der bayerischen Unternehmen hat sich im Vormonats-Vergleich noch einmal leicht gesteigert», teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mit. Auch gegenüber dem Vorjahr sei der Bedarf an Arbeitskräften in beinahe allen Branchen noch einmal gestiegen.

Der monatlich ermittelte regionale Stellenindex BA-X stieg im Vergleich zum April um einen Punkt auf 241 Zähler. Das ist der höchste Wert seit Berechnung des Indexes. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich ein Plus von 15 Punkten. Die absolute Zahl der freien Stellen will die Regionaldirektion an diesem Mittwoch bekanntgeben.

Besonders im verarbeitenden Gewerbe, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen würden viele neue Mitarbeiter gesucht. Das Angebot an qualifizierter Beschäftigung sei im Freistaat lange nicht so groß wie jetzt gewesen. Für Arbeitgeber, die händeringend Personal suchten, werde die Besetzung offener Stellen jedoch immer mehr zur Herausforderung. Grundlage des BA-X sind offene Stellen, die Firmen der BA melden.