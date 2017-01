Ernst von Siemens Musikpreis für Pierre-Laurent Aimard

München (dpa) – Der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard (59) bekommt in diesem Jahr den mit 250 000 Euro dotierten Ernst von Siemens Musikpreis. Er erhält die Auszeichnung «für ein Leben im Dienste der Musik», wie die Ernst von Siemens-Musikstiftung in München mitteilte. «Pierre-Laurent Aimard ist Lichtgestalt und internationale Schlüsselfigur im Musikleben unserer Zeit», hieß es in der Begründung.

Der Ernst von Siemens Musikpreis ist eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen der klassischen Musik. Aimard steht in der Nachfolge von früheren Preisträgern wie dem Dirigenten Mariss Jansons und der Geigerin Anne-Sophie Mutter. Die Preisverleihung findet am 2. Juni 2017 im Münchner Prinzregententheater statt.