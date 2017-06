Eröffnung der Wagner-Festspiele: Schwedisches Königspaar und Kanzlerin haben ihr Kommen zugesagt

Am Grünen Hügel in Bayreuth laufen die Uhren jetzt wieder anders. 48 Tage vor der Premiere haben die Proben für die Richard (…)

Die Proben haben begonnen: In 48 Tagen eröffnen die Richard Wagner-Festspiele

Auf den Baustellen in der Region wird zu wenig kontrolliert, Stichwort Schwarzarbeit. Das kritisiert die Gewerkschaft IG Bau. Die Zahl (…)

Kritik der IG Bau: „Gelegenheitsvisiten“ auf den Baustellen in der Region

Das war ein gefährliches Ende einer Nachtschicht in einem Helmbrechtser Textilbetrieb. Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache eine (…)

Nachtschicht endet mit einem Brand: Maschine in Helmbrechtser Textilbetrieb fängt Feuer

Einbruch in Mainleus: Täter steigen übers Dach in einen Supermarkt ein

In den Edeka-Markt in Mainleus ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Heute früh haben Angestellt die Tat entdeckt. (…)