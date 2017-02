Erreichbarkeitverbessern: Regiomed will Verbesserungen in den Merdizinische Versorgungszentren in Lichtenfels

Der Klinikverbund Regiomed will die Erreichbarkeit der medizinischen Versorgungszentren in Lichtenfels verbessern. Es gibt zwei, eines für Chirurgie und eines für innere Medizin. Die waren in den letzten Wochen telefonisch schwer erreichbar. Gegenüber inFranken.de hat Regiomed das bestätigt.

Die Gründe lagen zum einen in der Telefonanlage, die man jetzt modifizieren will, damit nicht alle Leitungen besetzt sind, wenn ein Gespräch geführt wird. Auf der anderen Seite habe es im Versorgungszentrum selbst einige Krankheitsfälle gegeben, so Regiomed. Man habe den Betrieb so gut es ging aufrechterhalten wollen.

Die Neuerungen in der Telefonanlage sollen beobachtet werden und immer zwei Mitarbeiter in der Anmeldung sitzen.