Erst mal abwarten: Kulmbach reagiert noch nicht auf Bursa-Aktion und pflegt Freundschaften in der Stadt

Der Kulmbacher Stadtrat übt sich in großer Diplomatie. Die Art und Weise, wie die türkische Stadt Bursa das „Auf Eis legen“ der Städtepartnerschaft mit Kulmbach eben NUR auf ihre Homepage veröffentlicht und NICHT der Bierstadt offiziell mitgeteilt hat, ist Anlass für den Stadtrat erstmal nicht zu reagieren.

Im Radio Plassenburg Gespräch machte Oberbürgermeister Schramm deutlich, dass die Stimmung aktuell wegen des Referendums in der Türkei aufgeheizt sei. Klug sei es, abzuwarten, nach dem ende des Referendums dann auf die Verantwortlichen in Bursa zuzugehen und die Verhältnisse auszuloten. Wichtig sei bestehende Freundschaften in Kulmbach zwischen der türkischen Gemeinde der Bevölkerung und der Stadt nicht zu belasten.

Im internationalen Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei, so der Kulmbacher Oberbürgermeister, sei das der Städtepartnerschaft Kulmbach – Bursa ein überschaubares Problem.