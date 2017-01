Erste Zahlen: Bayreuther Krankenhaus plant gerade seine Erweiterung

Die Krankenhäuser in Oberfranken wollen modern sein und topp Qualität bieten. Das Kulmbacher Klinikum wird aktuell erweitert – seit Montag läuft der nächste Bauabschnitt mit einem Volumen von 120 Millionen Euro.

In Bayreuth gibt’s jetzt erste konkrete Zahlen für die Erweiterung des dortigen Klinikums. 43 Millionen Euro gibt die Staatsregierung dazu, das steht schon mal fest. Was es braucht, sind auf jeden Fall neue Operationssäle, sagt die Klinikleitung. Aktuell wird geplant, welche Räume neu- und welche umgebaut werden. Ende nächster Woche sollen die Pläne stehen. Fertig sein soll die Erweiterung des Klinikums Bayreuth in fünf Jahren.