Erster Schritt getan: VR-Bank Bayreuth stimmt Fusion mit Hof zu

Die Bankenwelt in Oberfranken ist in Bewegung. Die Vertreterversammlung der VR-Bank Bayreuth hat sich einstimmig für eine Fusion mit der VR-Bank Hof ausgesprochen. Als nächstes müssen die Genossenschaftsbänker in Hof dem Zusammenschluss zustimmen. Damit machen es die VR-Banken denen in Kulmbach und Kronach nach. Auch hier läuft eine Fusion und soll Mitte des Jahres unter Dach und Fach sein.

Bei den Sparkassen Kulmbach-Kronach gibt es schon länger einen Zusammenschluss.

Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit auf einem konkurrenzstarken Markt, dazu der zunehmende Online-Bereich und die anhaltend niedrigen Zinsen setzen die Geldinstitute unter Druck.