Erster Schultag 2019: Pressiger Realschule fängt mit Fünft-Klässlern an

Spätestens im Jahr 2019 soll der Unterricht an der geplanten neuen Realschule in Pressig im Landkreis Kronach starten. Das hat CSU-Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner bei einem Pressegespräch betont.

Er ist überzeugt, dass die Schule ein Erfolg wird, aber auch Zeit braucht. Zunächst werden nur fünfte Klassen als Vorläuferklassen eingerichtet, nach und nach soll dann eine komplette Realschule aufgebaut werden.

Die Pressiger Realschule soll helfen, die Schulwege im Landkreis Kronach zu verkürzen. Bisher befinden sich alle weiterführenden Schulen in der Kreisstadt und Schüler sind bis zu zwei Stunden unterwegs um in den Unterricht zu kommen.