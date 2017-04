Erstmals eine Frau an der Spitze: Sonja Weigand ist neue IHK-Präsidentin

Die IHK Oberfranken hat eine neue Präsidentin. Das Gremium hat am Abend mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung die Bamberger Unternehmerin Sonja Weigand zur Nachfolgerin von Heribert Trunk gewählt. Er war bei der Wahl nicht mehr angetreten. Weigand will den Unternehmen in Zukunft als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Im Radio-Plassenburg-Interview sagt sie:

Sonja Weigand ist Geschäftsführerin des Bamberger Gemüse- und Obst-Großhändlers „Denscheilmann und Wellein“ und will das auch in Zukunft bleiben. Ihr neues Amt der IHK-Präsidentin wird sie ehrenamtlich ausführen.

(von links: Sonja Weigand, bisheriger IHK-Präsident Heribert Trunk, IHK-Geschäftsführerin Christi Degen)