Erzbischof demonstriert mit: „Pulse of europe“ breitet sich nach Oberfranken aus

Erzbischof Ludwig Schick wird Ende Mai in Bamberg an der Pro-Europa-Demonstration „Pulse of Europe“ teilnehmen. Jedenfalls stehs so in seinem gestern veröffentlichten Terminplan.

Erst am vergangenen Sonntag fand in der oberfränkischen Domstadt das erste Mal eine solche Kundgebung statt, mit rund 500 Teilnehmern.

Sie ist Teil einer europaweiten Bewegung.

In etwa 100 Städten kommen jeweils sonntags Zehntausende Menschen zusammen, um für ein friedliches Europa zu demonstrieren.