Erzbistum übernimmt Kloster Altomünster

Altomünster (dpa/lby) – Das Erzbistum München und Freising hat das in Auslösung befindliche St. Birgitta-Kloster in Altomünster übernommen. Ein Teil der wertvollen Bibliothek des Klosters im oberbayerischen Landkreis Dachau werde noch in diesem Jahr im vollen Umfang online zugänglich gemacht, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Donnerstag mit. Wissenschaftler hatten einen großen Bestand an historischen kirchlichen Handschriften entdeckt und aufgrund der Querelen im Zuge der Auflösung um deren Fortbestand gebangt. Der Heilige Stuhl hatte im Dezember 2015 die Auflösung des Klosters verfügt, nachdem nur noch eine Nonne im Konvent verblieben war.