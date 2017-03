Es fehlt an Fachkräften: Oberfranken braucht tausende Praktiker in den Betrieben

Menschen, die anpacken braucht Oberfranken, die die Betriebe am Laufen halten. Die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken rechnet in der Frankenpost vor, dass tausende Fachkräfte in den Betrieben in der Region fehlen. Nach den Worten von IHK-Präsident Trunk entwickelt sich dieser Fachkräftemangel zum größten Problem nicht nur der oberfränkischen, sondern der bayerischen Wirtschaft. Die Betriebe brauchen nach Trunks Worten Praktiker mit mittlerer Qualifikation, die die Wirtschaft am Laufen halten. Und Trunk fordert ein Umdenken in der Gesellschaft. Es müsse nicht jeder studieren. In vielen Berufen seien die Aufstiegschancen inzwischen besser als mit einem Studium.