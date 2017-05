Es geht aufwärts: Kulmbach verbessert sich bei der Fahrradfreundlichkeit

Drei Mal hintereinander hat Kulmbach an dem Test teilgenommen, zweimal war die Bierstadt Letzte, jetzt hat sie sich um fünf Plätze nach vorne gekämpft. Es geht um die Fahrradfreundlichkeit in der Stadt. Der ADFC, Allgemeine Deutsche Fahrradclub, führt alle zwei Jahre einen Fahrradklimatest durch. Nach den Worten von Jürgen Tesarczyk ( Tesatschik) gibt’s eine leichte Verbesserung für Kulmbach von Platz 51 auf Rang 46.

In dem Test abgefragte Punkte sind unter anderem die Erreichbarkeit der Innenstadt per Fahrrad, die Häufigkeit von Fahrraddiebstahl und die Führung an Baustellen.

Positiv bewertet wurde in Kulmbach, dass es kaum Konflikte mit Fußgängern gibt und sehr wenig Fahrräder geklaut werden.