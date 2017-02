Es hagelt erste Plätze: Kulmbacher Musiker räumen bei „Jugend musiziert“ ab

Nächste Station – Landeswettbewerb. Das heißt es für eine Reihe von jungen Musikern aus Kulmbach. Sie haben beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Bayreuth so gut abgeschnitten, dass sie sich im April auf Bayernebene beweisen dürfen. Insgesamt haben die Kulmbacher sehr gut abgeschnitten und ausnahmslos erste Plätze belegt. Die jungen Musiker kommen von der Musikschule der Stadt und aus dem musischen Zweig des MGF; präsentiert haben sie sich am Klavier und der Gitarre, als Bläserensemble oder Sänger.

Das Trompeterquartett der Städtischen Jugendkapelle (unter der Leitung von Harald Streit) v.l.n.r.: Luise Heckel, Felix Biedermann, Yannik Hall, Julian Neubrand erreichten mit 25 die Höchstpunktzahl und freuen sich nun auf den Landeswettbewerb.

Von links: auf den Landeswettbewerb freuen sich Leonie Neubauer, das MGF Holzbläser-Trio mit Nico Neubauer, Lisa Leithner und Anna Günther (nicht auf dem Bild). Gesangstalent Ronja Kull (hinten) ist ebenso stolz auf ihren 1. Preis.