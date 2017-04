Es ist wieder Girls‘ Day: Es gib noch freie Plätze im Kulmbacher Land für Mädels aber auch für Jungs

Nächsten Donnerstag ist wieder Girls‘ Day – seit einigen Jahren ja gleichzeitig auch Boys‘ Day. Bedeutet, das ist ein Tag, an dem Mädchen speziell in Männerberufe schnuppern und Jungs sich speziell Jobs anschauen, die bisher meistens von Frauen ausgeübt werden. Im Kulmbacher Land gibt’s über 1.100 Plätze in Firmen und Betrieben, die den Schülern diesen Einblick für einen Tag ermöglichen. Das Landratsamt macht heute drauf aufmerksam, dass sich Kurzentschlossene durchaus noch anmelden können.

Etwa bei alpha innotec in Kasendorf oder Glen Dimplex in Kulmbach da geht’s um Mechatronik und Metallverarbeitung aber auch im Klimatechnik, bei A.T.U. – oder auch im Baumarkt sind noch Plätze frei, bei den EDV-Systembetreuern im Landratsamt oder in der Abfallwirtschaft; aber auch die Polizei in Stadtsteinach zeigt den Mädels gerne einen Tag lang, welche Aufgaben sie wie erledigt und was man dafür an Voraussetzungen braucht.

Für Jungs gibt’s noch freie Plätze in der Fachschule für Heilerziehungspflege, im Kinderhort Arche Noah in der Seniorenresidenz in Wirsberg und auch in anderen Seniorenheimen in Kulmbach, Wartenfels und Thurnau.