Es klappert wieder: Rekord an Störchen in Bayern

Geiselwind/Hilpoltstein (dpa/lby) – Es klappert wieder ordentlich in Bayern: Im Freistaat leben heuer so viele Storchenpaare wie seit mehr als 100 Jahren nicht. «Bis jetzt haben wir mindestens 440 Paare gezählt. Im vergangenen Jahr hatten sich gut 420 Weißstorch-Paare in Bayern niedergelassen», sagte Expertin Oda Wieding vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Mittwoch in Hilpoltstein. Die stetige Zunahme sei vor allem darauf zurückzuführen, dass immer mehr Störche in Spanien überwintern und auf die gefährliche Reise nach Afrika verzichten.

In Bayern bauen die meisten Störche in Mittelfranken und Schwaben ihre Nester. Sorgenkind bleibt Unterfranken mit nur drei Paaren. Eines davon, ein Paar in Geiselwind (Landkreis Kitzingen), hat vor wenigen Tagen vierfach Nachwuchs bekommen.

Weißstörche in Bayern werden seit 1980 offiziell erfasst. Damals wurden nicht einmal 60 Paare gezählt. Um 1900 herum waren es etwa 250 Brutpaare.