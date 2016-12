Es krachen lassen, aber richtig: die oberfränkische Polizei gibt Tipps für Silvester

Silvester steht bevor und damit auch der Verkaufsstart von Raketen, Böllern und Krachern. Damit der Jahreswechsel auch ohne Unfälle abläuft, hat die Polizei Oberfranken jetzt Tipps für den sicheren Umgang mit Feuerwerk herausgegeben.

In erster Linie wird eindringlich vor Böllern aus dem Ausland gewarnt. Die sind hier aus gutem Grund nicht zugelassen – sie enthalten nämlich oftmals echten Sprengstoff. Aber auch bei deutschen Krachern mit Kennzeichnung ist Vorsicht geboten – die haben zum Beispiel nichts in der Jackentasche oder in den Händen von Kindern zu suchen. Verboten ist Feuerwerk auch in der Nähe von Altenheimen, Kirchen oder Krankenhäusern.

Weitere Tipps finden Sie hier:

– Verwenden Sie nur Feuerwerksartikel mit einer BAM- und CE-Kennzeichnung.

– Beachten Sie zwingend die Gebrauchsanweisung.

– Bewahren Sie Feuerwerkskörper sicher vor Kindern auf und lassen Sie

Wunderkerzen oder Jugendfeuerwerke (Kategorie 1 – ab 12 Jahre) von ihren

Kindern nur im Freien und unter Aufsicht eines Erwachsenen abbrennen.

– Führen Sie keine pyrotechnischen Artikel in den Taschen Ihrer Kleidung mit.

– Schießen Sie keine Böller oder Raketen in Menschenmengen oder auf Personen

sowie Gebäude

– Beugen Sie sich beim Anzünden keinesfalls über Feuerwerksartikel.

– Halten Sie die abbrennenden Gegenstände nicht in Ihren Händen fest.

– Stellen Sie sicher, dass pyrotechnische Gegenstände fest am Boden stehen und

nicht umkippen können.

– Wenn bereits gezündete Silvesterkracher versagen, dann lassen Sie diese liegen

und zünden Sie die „Blindgänger“ keinesfalls erneut an! Ausnahme: Soweit der

Artikel über eine Ersatzzündung verfügt, können Sie es erneut versuchen.

– Basteln Sie sich auf keinen Fall Ihr eigenes Feuerwerk.

– Halten Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von acht Metern

ein.

– Schließen Sie alle Fenster und Türen.