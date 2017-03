Es war eine Ermittlungspanne: Kein Zusammenhang zwischen Böhnhardt und Peggy

Es hat sich bewahrheitet: NSU-Rechtsterrorist Böhnhardt hat nichts mit der Ermordung der kleinen Peggy aus Lichtenberg zu tun. Das haben die Ermittler gerade bei der Pressekonferenz bekannt gegeben.

Bei der Leiche des Mädchens waren ja DNA-Spuren von Böhnhardt gefunden worden; sie kommen aber von einer Ermittlungspanne.

Die DNA ist auf einem Textilstück sichergestellt worden. Dieses Baumwollstück war längere Zeit in dem Wald in Thüringen gelegen, in dem die Knochen von Peggy gefunden worden sind. Aber weder das Textilstück noch die DNA können eine so lange Zeit von 15 Jahren überdauern, wenn sie einer Witterung wie in einem Wald ausgesetzt sind, meinen die Ermittler.

Damit bleibt die Frage weiter ungeklärt, wer Schuld an Peggys Verschwinden und letztendlich auch deren Tod ist.