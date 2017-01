Es war Mord: Zwei Asylbewerber gestehen Tötung eines 26-jährigen Landsmanns bei Zapfendorf

Zwei 19- und 22-jährige syrische Asylbewerber aus Zapfendorf im Landkreis Bamberg sitzen in Untersuchungshaft. Sie haben gestanden, den 26-Jährigen getötet zu haben, den man vergangenen Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterleiterbach bei Zapfendorf gefunden hat.

Das Motiv haben die beiden auch genannt: Der 26-Jährige hatte mitbekommen, wie seine beiden Landsleute einen Raubüberfall auf einen weiteren Bewohner der Flüchtlingsunterkunft ausgeheckt haben, einschließlich dessen Tötung. Damit er ihre Pläne nicht verraten kann, haben sie den 26-Jährigen umgebracht.

Als man den 26-Jährigen am Freitag gefunden hat, war er gefesselt und geknebelt.

Wegen gemeinschaftlichen Mordes und der Verabredung zu einer weiteren Straftat sitzen die beiden jetzt in U-Haft in verschiedenen Gefängnissen.