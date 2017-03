Es wird Frühling: Auch auf dem Arbeitsmarkt – mehr Stellenangebote in Kulmbach

Auch auf dem Arbeitsmarkt sind die ersten Frühjahrsboten angekommen. Die Zahl der Arbeitslosen in Ost-Oberfranken ist leicht gesunken und es gibt wieder mehr Stellenangebote. Die Agentur für Arbeit Hof- Bayreuth spricht in ihrem aktuellen Bericht von einer leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Über 1.100 Menschen haben im Februar eine Arbeitstelle gefunden.

Die Kulmbacher Arbeitslosenquote ist im Februar leicht gestiegen auf 4,7 Prozent. Grund dafür ist laut Agentur, dass viele junge Leute ihre Ausbildung beendet haben und nicht übernommen werden.

Gesucht werden im Kulmbacher Raum Arbeiter in sehr verschiedenen Branchen, aktuell gibt es 253 offene Stellen. Zum Beispiel in der Baubranche, bei den Garten- und Landschaftsbauern, aber auch bei Maurern, Malern, Tischlern und Tiefbauern. Genauso werden Krankenpfleger gesucht, Lageristen und Bäcker und Metzger.

Die Februarquote in den Nachbarlandkreisen haben sich positiv entwickelt. In Kronach und Lichtenfels ist sie auf 4,0 Prozent gesunken.