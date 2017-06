Etappensieg für die Neuensorger: Bayerischer Wirtschaftsausschuss stimmt Trassen-Petition zu

Definitiv ein Teilerfolg für die Neuensorger: Schon seit Langem kämpft die Bürgerinitiative um Fritz Ruppert gegen die Stromtrasse und fordert eine Erdverkabelung. Das rückt jetzt in greifbare Nähe. Die Petition, die die Neuensorger gestartet haben, ging gestern durch den Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags. Der hat ihr zugestimmt. Das bedeutet, dass das Thema weitergeleitet wird an die Bayerische Staatsregierung. Die Neuensorger hoffen, dass die der Empfehlung des Wirtschaftsausschusses folgt und die Trasse unter die Erde kommt.

Der Hintergrund: Die geplante Trasse mit sehr großen Masten und starken Stromleitungen würde bei Neuensorg sehr nah an den Wohnhäusern vorbeilaufen.