Europapokal für Freiburg kein Thema: Sieg in Augsburg?

Freiburg (dpa/lsw) – Trotz des geringen Abstandes zu einem Europa-League-Platz zählt für Trainer Christian Streich und den SC Freiburg weiter nur der Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. «Es kommen noch zehn Spiele und wir sind noch längst nicht gesichert», sagte der Coach des Aufsteigers am Donnerstag. Auf Relegationsrang 16 hat der SCF acht Punkte Vorsprung. Bis zum sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde, fehlt ein Punkt.

Beim FC Augsburg will Streich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daher weitere Punkte sammeln und erstmals gewinnen. Seitdem der 51 Jahre alte Coach den Sport-Club Ende 2011 übernommen hat, konnte er noch nie in Augsburg gewinnen. «Diesmal wollen wir bestehen», sagte Streich, dem alle Spieler zur Verfügung stehen.