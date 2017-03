Europas größtes Mittelalterfestival: Das Mediaval in Selb feiert heute 10-jähriges Bestehen

Das 10. Mediaval steht – das Mittelalterfest in Selb im September ist das größte seiner Art in ganz Europa und jetzt steht das Programm. Die Macher haben gestern verraten, was sie zum Geburtstags-Festival vor haben in diesem Sommer.

Zum Beispiel, dass das Festival heuer vier statt nur drei Tage soll und dass es auch ein Parallel-Festival im tschechischen Asch geben wird.

Für die Mittelalterfans ist das Mediaval Pflicht, rund 10.000 Zuschauer und Teilnehmer finden jedes Jahr ihren Weg ins oberfränkische Selb.