Europatag am 9. Mai: Europa Union Kulmbach schaut nach vorn

Die Idee zu einem vereinten Europa wird am Europatag gefeiert – und der ist jedes Jahr am 9. Mai – also heute. Europa hat schon bessere Zeiten gesehen, sagt aus diesem Anlaß Thomas Nagel, der Vorsitzende der Europa-Union Kulmbach. Er ist überzeugt: Europa hat eine Zukunft. Er fordert die Oberfranken deshalb dazu auf, seinen Teil dazu beizutragen, die aufgerissenen Gräben wieder schließen zu helfen. Möglich wäre das durch die Pflege von Städte- oder Schulpartnerschaften und durch eine klare Position gegen nationalistisches Gedankengut.