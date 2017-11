Evakuierung in Regensburg nach Bombenfund

Regensburg (dpa/lby) – In Regensburg ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250-Kilogramm-Bombe soll am Freitag entschärft werden. In einem Umkreis von 300 Metern müssen Anwohner sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung soll gegen 11 Uhr beginnen. Im Speisesaal eines Gymnasiums wird eine Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet. Bauarbeiter hatten die 250-Kilogramm-Bombe am Donnerstagnachmittag in einem Neubaugebiet im Süden der Stadt entdeckt. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, war zunächst unklar.