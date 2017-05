Großeinsatz der Feuerwehr in Rehau im Landkreis Hof. Dort wurde bei Bauarbeiten am Vormittag eine Gasleitung beschädigt. Weil eine größere Menge Gas ausgetreten ist, mussten mehrere Wohn-und Geschäftsräume geräumt werden. Im Umkreis von 500 Metern wurden alle Straßen und eine Bahnlinie gesperrt. Auch Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Ihre Schule befindet sich im derzeitigen Sperrgebiet.