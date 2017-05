Evangelen und Katholiken gemeinsam: Versöhnungsgottesdienst in Kulmbach

Das ist was Neues. In Kulmbach gibt es kommende Woche einen ökumenischen Versöhnungsgottesdienst. Die beiden katholischen und evangelischen Dekane der Stadt, Hans Roppelt und Thomas Kretschmar, werden ihn zusammen gestalten. Anlass ist das 500ste Jubiläum der Reformation.

In der Kirche „Unsere liebe Frau“ in Kulmbach wird am Mittwoch um 19 Uhr die lange und schwierige Geschichte der katholischen und evangelischen Kirche vor Gott gebracht – heißt es in einer Ankündigung – und um Versöhnung gebeten. Zum Gottesdienst gibt es auch eine musikalische Gestaltung und hinterher einen Empfang im Haus der kirchlichen Dienste in der Bauergasse und Gelegenheit zum Gespräch.