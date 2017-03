Evangelisches Kirchenparlament tagt in Coburg

Coburg (dpa/lby) – Die Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern kommt heute für vier Tage in Coburg zusammen. Das Kirchenparlament will bei der Frühjahrssitzung unter anderem diskutieren, wie die Kirche wieder mehr Bürger ansprechen kann. Ein «missionarischer Reformprozess» soll mehr Nähe zu den Gläubigen schaffen.

Weiter wollen die Parlamentarier über eine Änderung der Kirchenverfassung abstimmen. Es geht um die Frage, ob die «Barmer Theologische Erklärung» in die Kirchenverfassung aufgenommen werden soll. Das Dokument der bekennenden Kirche aus dem Jahr 1934 richtete sich gegen die Ideologie des Nationalsozialismus.

Die Beratungen im Plenum werden von der Präsidentin der Landessynode, Annekathrin Preidel, und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm eröffnet. Die Landessynode ist das oberste Entscheidungsorgan der evangelischen Landeskirche und wird von den 13 000 bayerischen Kirchenvorstehern gewählt. Die Synodalen kommen zweimal im Jahr in wechselnden Städten zusammen.