Ewig unzufrieden: Heribert Trunk hält schon mal seine IHK-Abschiedsrede

Im April geht er, beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken hat Präsident Heribert Trunk gestern so was wie seine vorgezogene Abschiedsrede gehalten, weil es – wie er sagte – keine Abschiedsfeier geben werde, dafür sei das Geld der IHK nicht gedacht.



Trunk schilderte in seinem sehr persönlichen Vortrag, wie er aus einfachen Verhältnissen zum Firmengründer wurde, wie er vom IHK-Verweigerer zum Kämpfer für die Solidargemeinschaft der Unternehmer in Oberfranken wurde. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner betonte, auch in München habe man die Stimme der Wirtschaft Oberfrankens sehr gut vernommen, er habe ein neues selbstbewusstes Image für Oberfranken erarbeitet, allein schon mit dem Slogan: das Jahrzehnt Oberfrankens.

Heribert Trunk will trotz des Lobes nicht länger im Präsidium der Industrie- und Handelskammer bleiben. Er hat sich vorgenommen, bei der Don-Bosco-Stiftung weltweit für benachteiligte Kinder zu arbeiten.