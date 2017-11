Ex-Chefarzt wegen Vergewaltigung an Mitarbeiterin angeklagt

Bamberg (dpa/lby) – Ein früherer Chefarzt aus Bamberg muss sich vor Gericht verantworten, weil er eine Mitarbeiterin am Arbeitsplatz dazu gezwungen haben soll, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Staatsanwaltschaft wertet das als Vergewaltigung.

Wie die Anklagebehörde am Mittwoch zum Prozessauftakt erläuterte, soll der 46-Jährige die Frau in einer Ambulanz in Neustadt an der Aisch, die vom Klinikum Bamberg betreut wird, unter einem Vorwand in die Küche gelockt haben. Dort soll er sie zu sexuellen Handlungen gedrängt und auch gegen ihren Willen geküsst haben. Zwischen dem Angeklagten und dem mutmaßlichen Opfer sei es zuvor zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen. Zum Tatzeitpunkt soll die Frau einen neuerlichen sexuellen Kontakt aber abgelehnt haben.

Der Fall steht besonders im Fokus, weil der Mediziner nach dem im Vorjahr verschärften Sexualstrafrecht angeklagt ist: Demnach macht sich nicht nur strafbar, wer Sex mit Gewalt oder Gewaltandrohung erzwingt. Es reicht vielmehr aus, wenn sich der Täter über den «erkennbaren Willen» des Opfers hinwegsetzt.

Und: In Bamberg ist es binnen weniger Jahre bereits der zweite frühere Chefarzt, der vor Gericht steht. Vor rund einem Jahr war ein ehemals leitender Mediziner wegen schwerer Vergewaltigung und weiterer Vergehen verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Arzt zwölf Frauen betäubt und damit willenlos gemacht hatte.