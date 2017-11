München (dpa) – Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch (32) steht auf High Heels. «Ich mag hohe Schuhe, es macht mir Spaß, zu so einer Veranstaltung hohe Schuhe zu tragen», sagte die Olympiasiegerin von 2010 und 2014 bei der McDonald’s Benefiz Gala am Freitagabend in München. Ihr Ehemann Marcus, mit dem sie seit 2011 verheiratet ist, bestünde sogar darauf. «Es sieht ja dann doch auch schicker aus – man gewöhnt sich an alles», sagte die Sportlerin.