Experten: Mai-Arbeitslosigkeit in Bayern weiter gesunken

Nürnberg (dpa/lby) – Der Frühling macht sich in diesem Jahr besonders stark auf dem bayerischen Arbeitsmarkt bemerkbar – (…)

Frühjahrsbelebung am bayerischen Arbeitsmarkt geht weiter

Augsburg (dpa/lby) – Bayern will sich im Rahmen eines Arbeitsmarktprojektes besonders um die Familien von Langzeitarbeitslosen (…)

Memmingen (dpa/lsw) – Mit zahlreichen modernen Kunstwerken, die sonst üblicherweise nur in Großstadtgalerien gezeigt werden, will (…)

Diebe sprengen Geldautomat – und beschädigen Bankgebäude

Dittelbrunn (dpa/lby) – Panzerknacker-Alarm in Unterfranken: Am frühen Sonntagmorgen haben Diebe in Dittelbrunn (Landkreis (…)