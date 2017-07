Fachklinik „Haus Immanuel“: neue Sporthalle wird eingeweiht

Mit kopierten Facebook-Identitäten versuchen Hacker zurzeit in Kulmbach an Handynummern und Bankdaten zu kommen. Auffällig ist oft das (…)

In Thurnau wird ab heute die Bushaltestellte verlegt. Die Haltestelle „Thurnau Bahnhof“ ist ab heute für alle ankommenden und (…)

Baustellen, Engstellen, Verkehrschaos: Autofahrer müssen in Kulmbach zur Zeit wirklich große Behinderungen in Kauf nehmen. Das (…)

Einbruch: Metzgerei und Bäckerei in Altenkunstadt werden Ziel von Einbrechern

In eine Metzgerei und eine Bäckerei in Altenkunstadt sind bislang unbekannte Täter eingebrochen. Tatzeit war die Nacht auf Mittwoch in (…)