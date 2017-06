Fahrbahnerneuerung auf der A9: AS Gefress noch bis Donnerstag gesperrt

Die A9 wird aktuell an einigen Stellen zum Nadelöhr. Unter anderem zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Süd und Marktschorgast wird momentan die Fahrbahn erneuert und Brücken instandgesetzt. Die Anschlussstelle Gefress ist deswegen gesperrt und wird das auch noch ein paar Tage bleiben – länger als bisher gedacht. Am kommenden Donnerstag, den 22. Juni, um 18 Uhr will die Autobahndirektion Nordbayern die Auf- und Abfahrt Gefrees wieder komplett freigeben. Die gesamten Baumaßnahmen auf dem Streckenabschnitt liegen sonst aber im Zeitplan, heißt es von der Autobahndirektion.