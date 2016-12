Fahrer rast in Stauende: Neun Verletzte

Senden (dpa/lby) – Ein 58-jähriger Autofahrer hat auf der Autobahn 7 einen Stau zu spät bemerkt und ist in einen Kleinbus gekracht. Bei dem Unfall am Autobahndreieck Hittistetten bei Senden (Landkreis Neu-Ulm) wurden neun Menschen teils schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 58-Jährige hatte am Vortag noch versucht, seinen mit vier Menschen besetzten Wagen abzubremsen und nach rechts auszuweichen – die Kollision mit dem Kleinbus einer fünfköpfigen Familie konnte er aber nicht mehr verhindern. Die sieben Leicht- und zwei Schwerverletzten kamen in verschiedene Krankenhäuser. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.