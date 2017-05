Gute Nachrichten für Bahnfahrer im Kronacher und Lichtenfelser Land: Der Regionalexpress hält ab Dezember auch in Küps und in Hochstadt/Marktzeuln. Da ab Ende des Jahres der ICE in Coburg und nicht mehr in Lichtenfels halten wird, musste auch der regionale Personennahverkehr angepasst werden. Dazu hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft ein neues Fahrplankonzept vorgestellt. Danach können die Küpser und die Hochstadter ohne Umstieg bis nach Nürnberg und bis nach Jena mit der Bahn fahren.