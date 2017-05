Auch wenn das Wetter wirklich nicht zum radeln einlädt, der Frankenwald und das Fichtelgebirge sind jetzt offiziell in die Fahrrad-Saison gestartet. Ab sofort bieten sie wieder Fahrrad- und Freizeit-Busse an. Die sind dafür gedacht, Radler und Drahtesel an den Wochenenden und Feiertagen an die gewünschte Startposition und Radweg zu bringen. Die Räder werden sicher transportiert und kosten auch nichts extra. Allein „Frankenwald mobil“ deckt mit seinem Angebot über 400 Kilometer ab.