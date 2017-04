Fahrzeug mit falschem Blaulicht auf A9 gestoppt

Gefrees (dpa/lby) – Mit selbst montierten Blaulichtern an seinem Wagen ist ein 46-jähriger Mann über die Autobahn 9 gefahren. Die Polizei stoppte das Fahrzeug bei Gefrees (Landkreis Bayreuth). Der Mann aus dem Vogtland hatte am Kühlergrill seines Pickups mehrere LED-Lichter angebracht, die er während der Fahrt eingeschaltet hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Zeuge rief die Polizei, da er sich nicht vorstellen konnte, dass ein getunter Pickup als Behördenfahrzeug verwendet würde. Eine Streife der Verkehrspolizei hielt den 46-Jährigen am Montag an. Der Sachse erhält eine Anzeige und muss die unzulässigen Blaulichter entfernen.