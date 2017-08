Fahrzeugbrand auf der A9: Kleintransporter aus Litauen fängt Feuer

Auf der A9 bei Münchberg hat am Freitag schon wieder ein Fahrzeug gebrannt. Am Nachmittag war ein Kleintransporter aus Litauen in Oberfranken unterwegs, als das Führerhaus Feuer fing. Das teilt die Hofer Polizei mit. Der 61-jährige Fahrer war von Würzburg in die Heimat unterwegs und musste unterwegs bereits unterwegs Kühlflüssigkeit nachfüllen. Dann hörte er einen Knall aus dem Motorraum und das Fahrzeug geriet in Flammen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor der Wagen ausbrannte. Die Münchberger Feuerwehr konnte zum Glück verhindern, dass die Flammen auf die restlichen Fahrzeugteile übergreifen konnte. Während der Löscharbeiten musste die Strecke zeitweise gesperrt werden. Der Stau war bis zu 10 Kilometer lang. Die Autobahnpolizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.