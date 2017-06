Fahrzeugkontrolle: Polizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Bad Reichenhall (dpa/lby) – Der Polizei sind bei zwei Fahrzeugkontrollen an der Autobahn 8 bei Bad Reichenhall (Kreis Berchtesgadener Land) zwei gesuchte Straftäter ins Netz gegangen. Gegen einen 53 Jahre alten Autofahrer lagen zwei Haftbefehle wegen Steuerhinterziehung und Betruges vor, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die auferlegten Strafen von insgesamt knapp 8500 Euro hatte er nicht bezahlt. Nun half ihm sein Bruder aus, so dass der Mann von Gefängnis verschont blieb. Bei der Kontrolle eines Reisebusses fassten die Beamten zudem einen 38-Jährigen, der wegen Trunkenheit im Verkehr 2400 Euro hätte zahlen müssen und das nicht getan hat. Der Mann überzeugte den Angaben nach seinen Chef, ihm das Geld auszulegen, so dass er weiterreisen durfte.