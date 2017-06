Falsche Personalien angegeben: Metzgereibedarf im Wert von 450 Euro ergaunert

Das ist wirklich dreist. Ein Mann hat in Kronach im April Metzgereibedarf im Wert von 450 Euro ergaunert. Er hatte eine Wurstfüllmaschine und Bratwurstgewürz gekauft und auf Lieferschein schreiben lassen. Jetzt hat sich rausgestellt: Er hat dabei falsche Personalien angegeben. Die Kronacher Polizei sucht den Mann jetzt per Zeugenaufruf. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, 175 cm groß und rund 150 Kilo schwer. Außerdem trägt er braunes, glattes Haar und einen Dreitagebart und spricht bayerischen Dialekt. Er war offenbar in einem roten Kleinwagen unterwegs. Hinweise nimmt die Kronacher Polizei unter der Nummer 09261 5030.entgegen.